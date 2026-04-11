Noel e Sizable Energy insieme al lavoro per l' innovativo sistema di accumulo energetico offshore

Una nuova fase di test si svolge presso il laboratorio di ingegneria marittima dell’università Mediterranea di Reggio Calabria, coinvolgendo le aziende Noel e Sizable Energy. È stato installato un sottosistema galleggiante lungo 50 metri, destinato a migliorare le procedure di varo e installazione di futuri impianti di accumulo energetico offshore. Le prove mirano a verificare le capacità del sistema in condizioni controllate prima di eventuali applicazioni in mare aperto.

Nuova campagna di test al laboratorio naturale di ingegneria marittime Noel dell’università Mediterranea di Reggio Calabria: installazione di un sottosistema galleggiante da 50 metri per perfezionare varo e installazione dei futuri impianti.Sizable Energy, startup italiana attiva nello sviluppo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Accumulare energia grazie al mare: la svolta green di Sizable Energy Intesa Sanpaolo partecipa a un finanziamento per sistemi di accumulo energetico in NevadaLa divisione IMI Corporate & Investment banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, ha partecipato, insieme a un pool di banche... Reggio, energia dal mare: nuova campagna di test nello Stretto tra Noel e Sizable Energy – FOTOUn anello galleggiante da 50 metri nello Stretto: al NOEL, Sizable Energy testa la batteria offshore che può cambiare la sfida delle rinnovabili ... citynow.it Accumulare energia grazie al mare: la svolta green di Sizable EnergyÈ L’ALBA di una nuova era nell’accumulo di energia. Ne sono fermamente convinti Manuele Aufiero e Simone Biondi, co-fondatori (assieme... È L’ALBA di una nuova era nell’accumulo di energia. Ne ... quotidiano.net