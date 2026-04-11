No alle discariche ascolteremo i candidati

Il comitato ‘Salviamo le saline – No alle discariche’ ha annunciato che parteciperà agli incontri pubblici organizzati da tutti i candidati sindaci. L’obiettivo è ascoltare le loro posizioni sulla questione delle discariche e presentare le proprie osservazioni. La partecipazione coinvolgerà eventi in diverse aree della città, con l’intento di confrontarsi direttamente con le figure che si presenteranno alle prossime elezioni amministrative.

Il comitato ‘ Salviamo le saline – No alle discariche ’ sarà presente agli incontri pubblici di tutti i candidati sindaci. Giovedì sera si è tenuto il primo, con la presentazione del candidato Pd Boschetti. "Con tutti i buoni intenti espressi durante l’incontro – spiegano dal comitato – molti cittadini si aspettavano almeno un accenno a un tema oggi centrale per la comunità cervese: la possibile realizzazione di una discarica vicino alle saline. Nonostante un comitato che conta oltre 150 membri e quasi 2.000 firme raccolte, sull’argomento non è stata spesa alcuna parola. Durante la serata è stato invece dato ampio spazio alla valorizzazione delle saline, descritte come patrimonio ambientale e inserite tra i punti qualificanti del programma, in cui l’ambiente viene definito un asset fondamentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "No alle discariche, ascolteremo i candidati" "No alle discariche", camminata di protestaA Cervia continua la mobilitazione contro la realizzazione di nuove discariche nel forese, una mobilitazione pacifica ambientale che vede in prima... Guerra alle discariche abusive. Quaranta multe in un solo annoPiù di 40 multe nel 2025 e già tre dall’avvio del 2026, a due privati e a un’attività commerciale. Si parla di: No alle discariche, ascolteremo i candidati. No alle discariche, ascolteremo i candidatiIl comitato ‘Salviamo le saline’ annuncia che sarà presente agli incontri pubblici che saranno organizzati a Cervia ... ilrestodelcarlino.it No alle discariche, camminata di protestaA Cervia continua la mobilitazione contro la realizzazione di nuove discariche nel forese, una mobilitazione pacifica ambientale che vede in prima linea il comitato cittadino ‘Salviamo le Saline - No ... ilrestodelcarlino.it