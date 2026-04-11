Oggi si svolge al Centro Loris Malaguzzi l’evento ‘Parole al futuro’, organizzato da Famiglie Arcobaleno insieme alla Fondazione Reggio Children. L’iniziativa si concentra sull’uso del linguaggio e sul modo in cui vengono trasmesse le parole ai bambini, con l’obiettivo di evitare un vocabolario troppo ideologico. L’incontro coinvolge genitori, educatori e professionisti del settore per discutere delle pratiche comunicative più adeguate.

Si terrà oggi al Centro Loris Malaguzzi l’incontro ’Parole al futuro’, promosso da Famiglie Arcobaleno in collaborazione con Fondazione Reggio Children. Quello che viene descritto come un momento di "confronto e riflessione’ da parte degli organizzatori, ha ricevuto però dure critiche da parte della consigliera comunale di Fratelli d’Italia Letizia Davoli. "Eventi come ’Parole al Futuro’ promuovono la legittimazione di una sostituzione semantica sistematica. Parole come madre e padre non sono etichette ideologiche: sono nomi di realtà antropologiche universali, radicate in millenni di storia umana. Svuotarle di significato non è progresso, è cancellazione, è ideologia spacciata per educazione, e come tale va chiamata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - No a vocabolario ideologico: "Così si veicolano i bambini"

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