No a Roma non ci sarà un quarto semaforo con la luce bianca

A Roma non verrà installato un quarto semaforo a luce bianca per le auto a guida autonoma. La notizia, diffusa sui social e riportata da diversi mezzi di informazione, ha generato discussioni tra gli utenti, ma al momento non ci sono piani ufficiali per questa installazione nella capitale. La questione riguarda specificamente questa segnaletica in relazione alla circolazione dei veicoli autonomi in città.

“Roma sperimenterà un quarto semaforo a luce bianca per le auto a guida autonoma”. La notizia gira da giorni sui social ed è stata anche ripresa da diverse testate giornalistiche. A smentirla però è l’assessore alla Mobilità del Comune di Roma, Eugenio Patanè, che parla di una “fake news”.Cosa.🔗 Leggi su Romatoday.it Semaforo a luce bianca per veicoli a guida autonoma, sperimentazione a Roma: il possibile impatto sul trafficoRoma si prepara a una rivoluzione tecnologica nelle sue strade con lo studio della quarta luce semaforica. Semaforo, arriva la "luce bianca": ecco a cosa serveI semafori hanno una lunga storia: dalle prime lanterne a gas di Londra nel 1868, ai semafori elettrici a tre colori (rosso, giallo, verde) diffusi... The Secret Love Life of Insects