Ogni giorno, milioni di italiani bevono acqua del rubinetto senza pensarci due volte, fidandosi delle norme e dei controlli che dovrebbero garantire la sua qualità. Tuttavia, sono stati riscontrati livelli di nitrati superiori ai limiti di legge nelle falde sotterranee di alcune aree del paese. Questo problema riguarda le acque di falda utilizzate come fonte di approvvigionamento e solleva domande sulla reale sicurezza dell’acqua potabile in determinate zone italiane.

Ogni giorno utilizziamo l’acqua del rubinetto convinti della sua sicurezza, grazie ai controlli e alle normative vigenti. Tuttavia, nelle falde acquifere italiane si nasconde una sostanza spesso sottovalutata: i nitrati. Si tratta di composti azotati altamente solubili che, in piccole quantità, non rappresentano un problema. Ma quando si accumulano nell’acqua potabile, possono diventare un rischio per la salute umana. Negli ultimi anni, diversi studi hanno associato l’esposizione prolungata a elevate concentrazioni di nitrati a un possibile aumento del rischio di tumore al colon-retto. L’origine del problema è strettamente legata alle attività agricole e zootecniche. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Nitrati nell’acqua potabile: il rischio invisibile che arriva dalle falde italiane

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