Nike magliette deformate per i Mondiali | corsa contro il tempo per rimediare

Dopo numerose segnalazioni sui social, Nike ha ufficialmente riconosciuto un problema nelle magliette realizzate per i prossimi Mondiali di calcio. È stato accertato un difetto di produzione che causa deformazioni sui capi. L’azienda sta attualmente lavorando per trovare una soluzione e correggere il problema prima della distribuzione ufficiale. La questione ha attirato l’attenzione di consumatori e media, portando Nike ad intervenire rapidamente.

Dopo le numerose lamentele sui social network alla fine anche Nike è stata costretta ad ammettere l’errore: l’evidente difetto in fase di produzione rilevabile sulle magliette realizzate per i prossimi Mondiali di calcio costringerà l’azienda a correre per porvi rimedio. Per fortuna i kit prodotti dal colosso di Beaverton sono stati già testati in gare amichevoli e ufficiali dalle squadre che indosseranno le divise col baffo in occasione del prestigioso torneo in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico, per cui ci si è potuti rendere conto fin da subito del problema. A causa di una cucitura realizzata in modo errato, infatti, all’altezza della spalla destra delle magliette prodotte da Nike risulta evidente una sorta di gobba, individuabile poco sopra la manica che oltretutto risulta anche leggermente più corta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nike, magliette deformate per i Mondiali: corsa contro il tempo per rimediare Il Barcellona ha speso 4 milioni di euro per autoprodursi 300.000 magliette non Nike. E ora non sa cosa farneIl Barcellona ha speso circa quattro milioni di euro per delle maglie ufficiali che non hai mai usato, e che ora sono conservate in un magazzino... Lavori pubblici, è corsa contro il tempoA poco meno di un anno e mezzo dalle prossime elezioni comunali, l’amministrazione comunale di Porto San Giorgio sembra voler imprimere...