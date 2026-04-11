Niente limiti di orario per i tavolini all' esterno dei locali a Pescara Vecchia | c' è la sospensiva dell' ordinanza Cenerentola

A Pescara Vecchia non ci sono più restrizioni sugli orari di deposito dei tavolini all'esterno dei locali. L’ordinanza comunale che stabiliva limiti di orario è stata sospesa, consentendo agli esercenti di mantenere i tavoli fino all’orario di chiusura delle attività. La sospensione rimarrà in vigore finché non saranno effettuati nuovi rilievi fonometrici per valutare eventuali rischi o problemi legati all’occupazione degli spazi pubblici.

Niente limiti di orario per i tavolini posizionati all'esterno delle attività di Pescara Vecchia. Gli esercenti possono lasciarli lì fino all'ora di chiusura, almeno fino a quando non ci saranno dei nuovi rilievi fonometrici. Questo quanto deciso dal Tar (Tribunale amministrativo regionale) che.🔗 Leggi su Ilpescara.it Pescara: ordinanze Cenerentola, crollo del 70% e locali in crisiLe videointerviste promosse da Sinistra Italiana-Avs a Pescara Vecchia hanno messo in luce il drammatico impatto delle ordinanze Cenerentola sulla... Online le videointerviste di Sinistra Italiana-Avs al popolo della notte di Pescara Vecchia contro le ordinanze Cenerentola [VIDEO]Pubblicate le videointerviste realizzate da Sinistra Italiana- Avs a Pescara Veccha sul tema movida e gli effetti delle ordinanze Cenerentola.