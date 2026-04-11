Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari | doveva scontare 3 anni e 11 mesi di carcere

Nicole Minetti, ex consigliera regionale, era stata condannata a un totale di circa cinque anni di carcere per reati legati al processo 'Ruby bis', che coinvolgeva anche l’induzione alla prostituzione e il peculato. Recentemente, è stato comunicato che il presidente della Repubblica ha concesso a Minetti la grazia per motivi umanitari. La notizia è stata diffusa da un'emittente televisiva nazionale.

Mi Manda RaiTre ha anticipato che Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale della Lombardia condannata in via definitiva a un anno e un mese per peculato e a due anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell'ambito del processo 'Ruby bis', le cosiddette 'cene eleganti', è stata graziata.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Nicole Minetti graziata da Mattarella per “motivi umanitari”Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale della Lombardia condannata in via definitiva a 1 anno e 1 mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per...

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