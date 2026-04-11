Nicole Minetti graziata da Mattarella per gravi condizioni di salute di un familiare minore | era condannata a quasi 4 anni

Il Capo dello Stato ha concesso la grazia a Nicole Minetti, condannata a quasi quattro anni di reclusione. La decisione è stata presa in seguito a motivi umanitari legati alle gravi condizioni di salute di un familiare minore. La grazia è stata firmata e notificata di recente, consentendo alla condannata di evitare l’esecuzione della pena. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali del Quirinale.

Il Quirinale concede la grazia a Minetti: decisivi motivi umanitari legati alla salute di un minore. Stop alla pena dopo le condanne a un anno e un mese per peculato e due anni e dieci mesi per induzione alla prostituzione nel caso Ruby bis Nicole Minetti, ex igienista dentale ed ex consiglie.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nicole Minetti graziata da Mattarella "per gravi condizioni di salute di un familiare minore": era condannata a quasi 4 anni Leggi anche: Minetti graziata da Mattarella,gravi motivi salute di familiare minore Nicole Minetti graziata dal presidente Mattarella. Il Quirinale: "Gravi condizioni di salute di un parente minore"Nicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a... Processo Ruby bis, Minetti graziata da Mattarella per motivi di salute di un familiare minorenne