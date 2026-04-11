Nicole Minetti graziata da Mattarella per gravi condizioni di salute di un familiare minore | era condannata a quasi 4 anni

Da ilgiornaleditalia.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Capo dello Stato ha concesso la grazia a Nicole Minetti, condannata a quasi quattro anni di reclusione. La decisione è stata presa in seguito a motivi umanitari legati alle gravi condizioni di salute di un familiare minore. La grazia è stata firmata e notificata di recente, consentendo alla condannata di evitare l’esecuzione della pena. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali del Quirinale.

Il Quirinale concede la grazia a Minetti: decisivi motivi umanitari legati alla salute di un minore. Stop alla pena dopo le condanne a un anno e un mese per peculato e due anni e dieci mesi per induzione alla prostituzione nel caso Ruby bis Nicole Minetti, ex igienista dentale ed ex consiglie.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

nicole minetti graziata da mattarella per gravi condizioni di salute di un familiare minore era condannata a quasi 4 anni
© Ilgiornaleditalia.it - Nicole Minetti graziata da Mattarella "per gravi condizioni di salute di un familiare minore": era condannata a quasi 4 anni

Leggi anche: Minetti graziata da Mattarella,gravi motivi salute di familiare minore

Nicole Minetti graziata dal presidente Mattarella. Il Quirinale: "Gravi condizioni di salute di un parente minore"Nicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a...

Processo Ruby bis, Minetti graziata da Mattarella per motivi di salute di un familiare minorenne

Video Processo Ruby bis, Minetti graziata da Mattarella per motivi di salute di un familiare minorenne

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.