Il Presidente della Repubblica ha concesso la grazia a Nicole Minetti, condannata nel processo relativo al caso Ruby bis. La condanna riguarda l'accusa di induzione alla prostituzione minorile. La decisione è stata comunicata dopo che la condanna era diventata definitiva. Minetti aveva già scontato parte della pena prima della grazia. La vicenda giudiziaria si è conclusa con questa misura di clemenza.

Il provvedimento di grazia a Nicole Minetti, condannata nel caso Ruby bis, è stato concesso dal Capo dello Stato Mattarella per "motivi umanitari". 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nicole Minetti graziata da Mattarella, era stata condannata nel caso Ruby per induzione alla prostituzione

Nicole Minetti graziata da Mattarella: era stata condannata 3 anni e 11 mesi per il caso RubyNicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nicole Minetti graziata da Mattarella: era stata condannata a 3 anni e 11 mesi per i casi Ruby e RimborsopoliNicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Temi più discussi: Nicole Minetti graziata da Nordio e Mattarella. Condannata a 3 anni e 11 mesi: non sconterà nemmeno un giorno; Nicole Minetti graziata del presidente della Repubblica per motivi umanitari; Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari, la rivelazione di Mi Manda Rai3. Il Quirinale: Gravi condizioni di salute...; Ruby bis, Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari.

Nicole Minetti graziata da Mattarella: era stata condannata 3 anni e 11 mesi per il caso RubyNicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’ex consigliera regionale lombarda era stata condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni ... fanpage.it

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GRAZIATA NICOLE MINETTI Mattarella concede la grazia a Nicole Minetti, condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione (Ruby ter) e peculato (spese personali con i soldi pubblici). L'ex protetta di Silvio Berlusconi non ha scontato - e - facebook.com facebook

È STATA CONCESSA LA GRAZIA A NICOLE MINETTI. Non sconterà i 3 anni e 11 mesi di reclusione a cui era stata condannata per "esigenze familiari". Così notizie di stampa, poiché a febbraio è stata graziata dal Presidente della Repubblica, Sergio x.com