Niccolò Fabi in concerto a Vico del Gargano
Niccolò Fabi si esibirà in concerto a Vico del Gargano, dopo aver riscosso grande successo durante la tournée teatrale dedicata al suo ultimo album, “Libertà negli occhi”. L'artista, accompagnato dai suoi collaboratori, torna a esibirsi dal vivo in diverse rassegne musicali e in location di rilievo, confermando la sua presenza sulla scena musicale estiva.
Dopo il grande riscontro da parte del pubblico in occasione della tournée teatrale di presentazione dell’ultimo album “Libertà negli occhi”, quest’estate Niccolò Fabi tornerà live, insieme ai suoi compagni di viaggio, sui palchi delle principali rassegne musicali e di prestigiosi luoghi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Niccolò Fabi ad Arezzo, concerto in Fortezza il 1 agostoArezzo, 19 febbraio 2026 – Dopo il grande riscontro da parte del pubblico in occasione della tournée teatrale di presentazione dell’ultimo album “L...