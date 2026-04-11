New look del Foro per gli Internazionali | in totale sono 21 i campi a disposizione

Sono stati completati i lavori di ristrutturazione del Foro per gli Internazionali, che ora conta in totale 21 campi da gioco. Dei nuovi campi, 19 sono situati all’interno del Parco, mentre altri due si trovano nell’area del Lungotevere. L’amministratore delegato di Sport e Salute ha partecipato alla presentazione dei lavori e ha illustrato le caratteristiche del nuovo impianto.

Il site degli Internazionali Bnl d’Italia 2026 prende sempre più forma per accogliere il pubblico a Roma, nel Parco del Foro Italico, dal 28 aprile al 17 maggio al termine di tre mesi di lavoro intenso e coordinato che ha visto coinvolte oltre 500 persone tra tecnici, operai, progettisti e professionisti impegnati a vario titolo. “I luoghi non si limitano a esistere: prendono vita attraverso le persone che li attraversano, li animano e li rendono memorabili. Abbiamo lavorato per costruire qualcosa che fosse all’altezza delle aspettative e della crescita di questo evento”, ha dichiarato l'ad di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris. “Qui c’è organizzazione, visione e la capacità di mettere a terra progetti complessi in tempi sfidanti, con uno standard qualitativo sempre più alto.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - New look del Foro per gli Internazionali: in totale sono 21 i campi a disposizione Foro Italico, restyling del Centrale dopo gli Internazionali di Tennis: più eventi e capienza ampliataArriva un annuncio ufficiale: dopo gli Internazionali di Tennis 2026, il Foro Italico si prepara a cambiare volto con un importante intervento sullo... Leggi anche: Foro Italico pronto per gli Internazionali: "Un monumento vivo, fatto di energia e inclusione"