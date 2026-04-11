Nonostante le pressioni internazionali e l'apertura ai negoziati con il Libano, le forze israeliane hanno condotto nuovi attacchi missilistici nel Paese. La dichiarazione ufficiale riferisce che la situazione rimane tesa e che le operazioni militari sono ancora in corso. Le autorità israeliane hanno confermato di essere in stato di guerra, senza ulteriori dettagli sui danni o sulle ripercussioni.

Nessun cessate il fuoco, ma uno stato di guerra, questa è la fotografia della situazione in Libano stando alle parole del generale Eyal Zamir, capo di stato maggiore delle Forze di difesa israeliane. Tutto mentre continuano incessantemente le operazioni dell’esercito di Tel Aviv che ritengono il Paese confinante come il loro principale teatro operativo. Mercoledì sono stati colpiti diversi quartieri residenziali della capitale, dove una serie di raid aerei israeliani ha provocato oltre 300 morti, trasformandolo nel giorno più sanguinoso dall’inizio del nuovo conflitto. Ma Beirut, la valle della Bekaa e tutto il sud sono ormai un bersaglio quotidiano dell’aviazione di Tel Aviv, che anche ieri ha colpito. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Netanyahu non perde il vizio: altri attacchi in Libano

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Tel Aviv ha un sindaco laburista, Ron Huldai, tra i principali oppositori di Netanyahu, e la città è storicamente il cuore della sinistra laica israeliana e delle proteste anti-Netanyahu. Che senso ha interrompere il gemellaggio con Milano x.com