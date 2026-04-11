Nelle viscere di Lecco alla scoperta di resti e sotterranei del castello Come partecipare

Una visita guidata ai resti e ai sotterranei del castello di Lecco è stata annunciata dalla delegazione FAI locale, in collaborazione con il Comune. L'evento, molto richiesto, sarà condotto da Luigi Rosci, Verena Argiolas e altri volontari. La partecipazione è aperta a chi desidera scoprire le parti meno visibili della fortezza. La visita si svolgerà in più sessioni, con dettagli su come prenotare e partecipare disponibili sul sito del FAI.

Una nuova (richiestissima) visita ai resti e ai sotterranei del castello di Lecco. L'iniziativa è promossa ancora una volta dalla delegazione FAI di Lecco in collaborazione con il Comune di Lecco e sarà condotta da Luigi Rosci, Verena Argiolas e altri volontari.Data, orari, gruppiIl prossimo.🔗 Leggi su Leccotoday.it Alla scoperta di Palazzo Santo Stefano e i suoi sotterraneiLa (vera) storia di Sal Da Vinci: il debutto a 7 anni a teatro, il passato da attore, poi il successo di "Rossetto e caffè" Domenica 8 Marzo 2026.