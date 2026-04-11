Nella discoteca di Cesenatico tutto è pronto per l’appuntamento finale dell’inverno

Nella discoteca di Cesenatico si prepara l’evento conclusivo della stagione invernale. Dopo che quest’inverno la discoteca Energy di Cesenatico è stata tra le mete più frequentate dagli Over della Romagna, l’attività sta per concludere la serie di appuntamenti con un evento speciale. La struttura è stata allestita per accogliere i clienti in vista di questa serata finale.

Dopo l'inverno che ha visto riconfermare la Discoteca Energy di Cesenatico tra le mete più gettonate dagli Over di Romagna, tutto è pronto per l’appuntamento finale dell’inverno.Oggi, 11 aprile, ritorna alla discoteca Energy di Cesenatico uno degli eventi più attesi dai nottambuli over di Romagna. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Gp d’Australia di F1, tutto pronto a Melbourne: via al primo appuntamento del Mondiale Lavori nella piazza dell’albero salvato. Tutto pronto entro la tappa del GiroLa “dead line“ a metà maggio, avanti tutta i lavori sulla "piazzetta del bagolaro", tecnicamente il lotto “Garibaldi sud“ del maxi piano di... Temi più discussi: Nella discoteca di Cesenatico tutto è pronto per l’appuntamento finale dell’inverno; Aggredisce la madre fuori dalle Indie: donna al Bufalini, figlia portata in caserma; Viaggio nel risveglio della Riviera | Cesenatico rinnova offerta e look. Energy Over: tutto pronto per l’appuntamento finale dell’invernoDopo il grande inverno che ha visto riconfermare la Discoteca Energy di Cesenatico tra le mete più gettonate dagli Over di Romagna ... livingcesenatico.it Cesenatico, chiuso un notissimo bar dopo i controlli di Ispettorato del Lavoro e FinanzaIn queste ore è stata firmata un’ordinanza di sospensione di un bar sul territorio comunale di Cesenatico che arriva di conseguenza a una sospensione ... corriereromagna.it La catena della memoria Canon 5D Mark III+Tamron 70/200 10/04/2026 Porto Canale. Cesenatico. Italia - facebook.com facebook