Nel pacchetto dal Canada 6 chili di droga

Un uomo di 35 anni, residente a Ossona, è stato arrestato con l’accusa di aver importato illegalmente sei chili di droga dal Canada. L’operazione, condotta dalle forze dell’ordine, ha portato al fermo dell’individuo al suo arrivo in aeroporto. La sostanza stupefacente, nascosta all’interno di un bagaglio, è stata ritrovata durante un controllo di routine. L’uomo si trova ora in custodia e sarà sottoposto a processo.

Un uomo di 35 anni, residente a Ossona, è stato arrestato con l’accusa di importazione illecita di sostanze stupefacenti. L’indagine, frutto di un’operazione congiunta tra la guardia di finanza di Orio al Serio e l’ Agenzia delle Dogane, è scattata a seguito di un controllo presso l’ aeroporto bergamasco, dove l’unità cinofila ha segnalato un pacco sospetto proveniente dal Canada. Il plico, che secondo i documenti di spedizione avrebbe dovuto contenere un controller per DJ della Pioneer, nascondeva in realtà circa 6 chili di marijuana, suddivisi in sei sacchetti sigillati. Per risalire al reale destinatario, la Procura di Bergamo ha disposto una consegna controllata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nel pacchetto dal Canada 6 chili di droga Spaccio nel centro storico di Viterbo: arrestato 25enne con 4 chili di droga dal valore di 60mila euroImportante operazione antidroga della Questura di Viterbo nella giornata di giovedì 2 aprile, finalizzata a intercettare e interrompere un ingente... Ritira droga proveniente dal Canada in un capannoneUn cittadino cinese di 25 anni è stato arrestato nei giorni scorsi a Montemurlo, dai carabinieri: è stato trovato in possesso di un chilo di hashish,... Argomenti più discussi: Nel pacchetto dal Canada 6 chili di droga; Nouveau Monde Graphite riceve un investimento di 82 milioni di dollari dal Canada Growth Fund nel quadro di un pacchetto di finanziamento; Air Canada scalda i motori sulla Catania-Montréal che decollerà il 5 giugno; F1. No, la Ferrari non avrà un nuovo motore a Miami. Ma ci saranno già novità importanti - Formula 1. Nel pacchetto dal Canada 6 chili di drogaUn uomo di 35 anni, residente a Ossona, è stato arrestato con l’accusa di importazione illecita di sostanze stupefacenti. L’indagine, frutto di un’operazione congiunta tra la guardia di finanza di ... ilgiorno.it Il Canada è fornitore globale di #minerali_critici provenienti da fonti responsabili: l’investimento di @eni in @NYSE_NMG rappresenta un passo avanti nel rafforzare #valuechain sostenibili. Congratulazioni! @NRCan @ISED_CA @FinanceCanada x.com L’Ambasciatrice del Canada in Italia, Elissa Golberg, ha visitato oggi i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN, accompagnata dalla Responsabile delle Relazioni Esterne Enrica Abbate. Accolta dal Presidente dell’INFN Antonio Zoccoli, dal Direttore dei - facebook.com facebook