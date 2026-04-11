NEC-Feyenoord domenica 12 aprile 2026 ore 14 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 12 aprile 2026 alle 14:30 si svolge la partita tra NEC e Feyenoord. La sfida si inserisce in un campionato caratterizzato da una lotta accesa per la posizione in classifica, con il Twente che ha vinto una partita venerdì sera. La vittoria del Twente ha reso più complesso il percorso per le squadre che cercano di ottenere il secondo posto o di evitare il quarto.

Dopo la vittoria del Twente di venerdì sera, la lotta per il fondamentale secondo posto in classifica, o anche solo per evitare il quarto, si è fatta ancora più serrata. Il Feyenoord, dopo due pareggi consecutivi, ha un solo punto di vantaggio sul NEC che con la vittoria del 4 aprile sul campo dell’Excelsior si. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - NEC-Feyenoord (domenica 12 aprile 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici Volendam-Feyenoord (domenica 05 aprile 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronosticiLa capolista PSV ha vinto per 4-3 contro l’Utrecht grazie a un gol del subentrato Couhaib Driouech al 94? e così alla vigilia di questa sfida tra... Volendam-Feyenoord (domenica 05 aprile 2026 ore 14:30): formazioni ufficiali, quote, pronosticiLa capolista PSV ha vinto per 4-3 contro l’Utrecht grazie a un gol del subentrato Couhaib Driouech al 94? e così alla vigilia di questa sfida tra...