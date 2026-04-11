NEC-Feyenoord domenica 12 aprile 2026 ore 14 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 12 aprile 2026 alle ore 14:30 si gioca la partita tra NEC e Feyenoord. Venerdì sera, il Twente ha vinto la sua partita, rendendo più combattuta la corsa al secondo posto in classifica e anche alla qualificazione al quarto. Le formazioni e le quote sono state annunciate, e i pronostici sono stati aggiornati in base ai risultati recenti. La partita si preannuncia decisiva nel torneo di campionato.

Dopo la vittoria del Twente di venerdì sera, la lotta per il fondamentale secondo posto in classifica, o anche solo per evitare il quarto, si è fatta ancora più serrata. Il Feyenoord, dopo due pareggi consecutivi, ha un solo punto di vantaggio sul NEC che con la vittoria del 4 aprile sul campo dell’Excelsior si. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - NEC-Feyenoord (domenica 12 aprile 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici Volendam-Feyenoord (domenica 05 aprile 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronosticiLa capolista PSV ha vinto per 4-3 contro l’Utrecht grazie a un gol del subentrato Couhaib Driouech al 94? e così alla vigilia di questa sfida tra...