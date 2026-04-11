Nba top 5 Wemby altro che infortunio | veronica e schiacciata illegale

Nella notte Nba, tra le migliori azioni, spicca ancora Victor Wembanyama. Il giocatore francese si è ripreso dall’infortunio alle costole avvenuto nei giorni scorsi e si è distinto con una veronica che ha portato a una schiacciata. La sua performance ha attirato l’attenzione, confermando la sua presenza tra le giocate più spettacolari della serata.

Nelle migliori giocate della notte Nba trova spazio, tanto per cambiare, Victor Wembanyama: il francese dimostra di essersi già ripreso dall'infortunio alle costole dei giorni scorsi e vola a canestro dopo una splendida veronica. Guarda la top 5 dell'11 aprile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nba top 5, Wemby altro che infortunio: veronica e schiacciata illegale Nba top 5, Maxey demolisce i Timberwolves: schiacciata da pauraNella notte Nba spicca la giocata da paura di Tyrese Maxey, che schiaccia in testa a due giocatori dei Timberwolves, chiudendo una partita da 39... Nba top 5, Cooper Flagg decolla: schiacciata irreale su Brook LopezCooper Flagg continua a regalare magie nella sua stagione da rookie in Nba: questa volta la vittima della sua schiacciata è l'esperto Brook Lopez,... Temi più discussi: NBA, Fox e Wemby deliziano San Antonio, Jokic sorprende anche i compagni: la Top 5; NBA, la Top 5 della notte: 9 aprile; NBA, Wemby è quasi perfetto a Denver, ma sbaglia il tiro della vittoria nel finale; NBA, Wemby non si ferma: 41 punti e 18 rimbalzi in 29 minuti contro gli Warriors. Starting 5: Joker outduels Wemby in OT, Pistons clinch East’s top seed, Curry set to return todayNuggets win 8th straight, East goes through Detroit for first time since 2007, Heat score season-high 152 points, Rockets go for 6th straight W with Curry returning. nba.com NBA, Texas protagonista: le giocate di Wemby, Castle, Thompson e Flagg nella top-5. VIDEOLe tre squadre texane sono state protagoniste nella notte NBA: da Victor Wembanyama e Steph Castle dei San Antonio Spurs fino a Amen Thompson degli Houston Rockets e la coppia Daniel Gafford-Cooper ... sport.sky.it NAPOLI: ARRIVA L'ARENA «Dovrebbe essere pronta nei prossimi due o tre anni. Sarà una delle 10 migliori arene moderne di tutta Europa. Siamo in trattativa sia con la NBA che con l'Eurolega per fare il passo successivo». Così Rizzetta: https://www.pianet - facebook.com facebook Playoff NBA, definite le squadre che parteciperanno alla Post Season @Sportando x.com