NBA rivoluzione all’Est | i Pistons in vetta e Fontecchio brilla

Nella penultima giornata della stagione regolare NBA, tutte le trenta squadre hanno disputato le proprie partite, con l'attenzione rivolta soprattutto alle posizioni che determinano l'accesso ai playoff e ai play-in. I Detroit Pistons sono saliti in vetta alla classifica nella Conference Est, mentre il giocatore italiano ha segnato punti significativi in una partita importante. La giornata ha confermato le tendenze di classifica e le squadre più in forma in vista delle ultime sfide stagionali.

La penultima giornata della stagione regolare NBA mette in campo tutte le trenta franchigie americane, in un momento in cui i tabelloni per i playoff e i play-in sono ormai quasi definiti. Mentre l’Ovest vede gli Oklahoma City Thunder dominare la classifica seguiti dai San Antonio Spurs, con entrambi i club che vantano il vantaggio del campo in caso di finale grazie ai migliori record stagionali, a Est si registra una svolta storica: i Detroit Pistons occupano la vetta dopo un lungo periodo di attesa che dura dal 2007, superando Boston Celtics e New York Knicks. L’impatto delle prestazioni individuali sulla gerarchia dell’Est. Le dinamiche competitive nella Conference Orientale mostrano come i margini tra le squadre siano estremamente sottili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NBA, rivoluzione all’Est: i Pistons in vetta e Fontecchio brilla Nba, i Cavs sgambettano i Pistons. Fontecchio torna in doppia cifra e Miami vinceLos Angeles (Stati Uniti), 4 marzo 2026 – Il ciclo di trasferte degli Oklahoma City Thunder prosegue con una vittoria, la terza di fila: OKC,... NBA, cadono le capoliste Thunder e Pistons. Riscatto per gli Heat di FontecchioLos Angeles (Stati Uniti), 30 gennaio 2026 – In questo scampolo iniziale del 2026, gli Oklhaoma City Thunder sembrano aver un po’ perso quella... Nba, rivoluzione all'All Star Game: da febbraio sarà Usa contro resto del mondo. I dettagliLa voce circolava già da tempo, ora è ufficiale: l'All-Star Game 2026 sarà nel formato Usa contro Resto del Mondo e si giocherà il 15 febbraio 2026 all'Intuit Dome di Los Angeles, casa dei Clippers, ... gazzetta.it All Star Game Nba, rivoluzione: gli Usa giocheranno contro il Resto del mondoStati Uniti contro Resto del Mondo anche nella festa più iconica del basket Nba. Cambia il format dell’All Star Game, la più importante vetrina della lega statunitense: l’edizione 2026 in programma il ... corriere.it