Il mercato NBA si scalda in vista della finestra di scambio che inizierà il 15 gennaio. Tre squadre mostrano interesse per l’ala dei Golden State Warriors, Kuminga, che potrebbe cambiare maglia nei prossimi mesi. La trattativa è ancora in fase preliminare, ma l’attenzione di più franchigie si concentra su questa possibile operazione di mercato. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata dalle parti coinvolte.

Il mercato NBA si prepara a un possibile terremoto tattico con il nome di Kuminga al centro delle trattative, mentre tre franchigioni americane puntano l’ala dei Golden State Warriors in vista della finestra di scambio che si aprirà ufficialmente il 15 gennaio. Sacramento, Chicago e Los Angeles stanno studiando diverse strategie per accaparrarsi il talento di Golden State, in un momento in cui la gestione del giocatore è diventata uno dei nodi cruciali della stagione. Le mosse strategiche tra Sacramento, Chicago e Los Angeles. I Sacramento Kings occupano attualmente la posizione più avanzata nelle gerarchie degli interessati, avendo già avviato contatti informali con la dirigenza dei Warriors per sondare la disponibilità del giocatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - NBA, mercato scotta: tre club puntano a Kuminga per il colpo shock

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