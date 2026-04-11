NBA | JJ Redick afferma che tutti vogliono giocare nei Lakers nonostante si sia assicurato le prime 4 teste di serie

Un elemento che sta facendo discutere in ambito NBA riguarda le dichiarazioni di un ex giocatore, secondo cui molti atleti desiderano unirsi ai Lakers, anche se la squadra si è già assicurata le prime quattro posizioni in classifica. La notizia, diffusa recentemente, evidenzia l’interesse di diversi giocatori a vestire la stessa maglia, nonostante i risultati già consolidati dalla franchigia. La notizia è stata pubblicata pochi minuti fa online.

2026-04-11 11:27:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: I Los Angeles Lakers si avviano verso l’ultimo fine settimana della stagione regolare NBA con slancio in campo ma incertezza riguardo al loro posizionamento nei play-off. Una vittoria schiacciante per 101-73 sui Phoenix Suns ha assicurato un record di 52-29 e un vantaggio garantito sul campo al primo turno. Tuttavia, con la classifica della Western Conference ancora un puzzle in movimento, l’allenatore JJ Redick ha ammesso che l’esatto seeding della sua squadra rimane fuori dalle loro mani. Ciò di cui era molto più certo, però, era il modo in cui il resto della conferenza vedeva la sua lista di infortuni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - NBA: JJ Redick afferma che “tutti vogliono giocare” nei Lakers nonostante si sia assicurato le prime 4 teste di serie Leggi anche: L’allenatore dei Lakers JJ Redick suggerisce un cambiamento delle regole NBA a vantaggio di LeBron James Risultati NBA: Thunder vs Clippers, Hawks vs Cavaliers, punteggi completi mentre Chet Holmgren fa un confronto al Super Bowl per le migliori teste di serie nei playoff2026-04-09 11:03:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. NBA, scontro verbale in panchina tra JJ Redick e Vanderbilt. VIDEODopo appena 15 secondi dall’inizio del secondo quarto, JJ Redick ha chiamato timeout per togliere Jarred Vanderbilt dal campo nella partita contro gli Oklahoma City Thunder. Il numero 2 gialloviola, c ... sport.sky.it Tensione tra JJ Redick e Jarred Vanderbilt durante la partita dei LakersI Los Angeles Lakers, già falcidiati dalle assenze, sono stati travolti 123?87 dagli Oklahoma City Thunder alla Crypto.com Arena. Alla serata negativa si è aggiunto un momento di ... pianetabasket.com