NBA i risultati della notte 11 aprile | tutti in campo! Fontecchio trascina gli Heat

Nella notte tra l’11 e il 12 aprile si sono giocate 15 partite di regular season NBA, coinvolgendo tutte le squadre. Tra le gare, spicca la prestazione di Fontecchio, che ha contribuito alla vittoria degli Heat. Le partite hanno visto diverse formazioni scendere sul parquet, portando a risultati che influiranno sulla classifica finale. La stagione si avvicina alla conclusione con molte sfide ancora da decidere.

Tutti in campo nella penultima notte di regular season NBA: 15 partite, 30 squadre e parecchie storie in scena. Ne accadono tante, anzi tantissime: chi tiene a riposo le proprie stelle in vista dei playoff, chi cerca ancora di capire se giocherà playoff o play-in, e chi, senza più nulla da chiedere alla stagione, non fa nulla per nascondere proprio questo aspetto. 100-118: così i Detroit Pistons (59-22) sigillano ulteriormente il primo posto a Est contro gli Charlotte Hornets (43-38), avvalendosi dei 20 di Jalen Duren contro i 27 di LaMelo Ball. Si avvicinano così i Miami Heat (42-39), che battono 117-140 i Washington Wizards (17-64) pur senza impiegare Tyler Herro e Norman Powell. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, i risultati della notte (11 aprile): tutti in campo! Fontecchio trascina gli Heat NBA, i risultati della notte (5 aprile): Jokic trascina i Nuggets, Spurs battuti all’overtime. Vincono gli Heat di FontecchioVa in archivio una notte (anzi, una giornata, vista la sequenza temporale degli eventi) NBA da sole tre partite. NBA, i risultati della notte (25 gennaio). Brunson trascina i Knicks, bene Fontecchio nella vittoria HeatSei le partite giocate in una rilevante notte NBA, con quattro di tali incontri che si risolvono sul filo di lana. Temi più discussi: NBA, i risultati della notte (11 aprile): tutti in campo! Fontecchio trascina gli Heat; NBA, risultati della notte: Boston batte Charlotte, OKC travolge i Lakers. Highlights; LeBron trascina i Lakers, Knicks corsari a Boston: i risultati della notte di Nba; Jokic vince il duello con Wemby: Denver ferma gli Spurs. I Lakers perdono anche Reaves. NBA, i risultati della notte (11 aprile): tutti in campo! Fontecchio trascina gli HeatTutti in campo nella penultima notte di regular season NBA: 15 partite, 30 squadre e parecchie storie in scena. Ne accadono tante, anzi tantissime: chi ... oasport.it LeBron trascina i Lakers, Knicks corsari a Boston: i risultati della notte di NbaNotte intensa in Nba con sei partite che hanno regalato spettacolo, grandi prestazioni individuali e risultati importanti per la corsa playoff. Al Chase Center, i Golden State Warriors cadono in casa ... corrieredellosport.it Su Geo gli amici di Goriano Valli e Fontecchio. - facebook.com facebook