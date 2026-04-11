Nautica | il boom di Monfalcone batte moda e agrifood con numeri record

A Monfalcone si è tenuto un forum dedicato alla crescita del settore nautico nel Friuli Venezia Giulia, organizzato dal Comune in collaborazione con un importante istituto di analisi economica. Durante l’evento, un rappresentante istituzionale ha evidenziato come la gestione del mare sia considerata una leva strategica importante per lo sviluppo economico della regione. Il settore nautico della città ha registrato numeri record, superando altre industrie come moda e agrifood.

A Monfalcone, durante il forum dedicato alla crescita del settore nautico nel Friuli Venezia Giulia organizzato dal Comune insieme a The European House-Ambrosetti, Musumeci ha sottolineato come la gestione del mare rappresenti una leva strategica fondamentale per lo sviluppo economico. Il messaggio inviato dal ministro per le Politiche del mare evidenzia come la nautica sia un pilastro della Blue Economy con potenzialità ancora da sfruttare, definendo il mare come una risorsa capace di diventare una carta vincente per la crescita politica ed economica. Il cuore pulsante della Blue Economy tra numeri e territori. L’analisi economica rivela un...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nautica: il boom di Monfalcone batte moda e agrifood con numeri record Leggi anche: Il boom delle racchette. Numeri da record:+70% Stefano De Martino fa boom, è il re degli ascolti tv: STEP fa numeri record, distrugge Rai 1 e Canale 5Il successo televisivo di Stefano De Martino sembra non conoscere battute d’arresto.