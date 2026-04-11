Natasha Lyonne scesa dall’aereo | il farmaco per dormire crea il caos

Durante un volo Delta diretto verso New York, l’attrice Natasha Lyonne ha avuto un episodio che ha attirato l’attenzione. La donna ha riferito di aver assunto un farmaco per dormire, il che avrebbe inciso sulla sua capacità di gestire la situazione a bordo. I dettagli forniti dall’attrice riguardano l’effetto del farmaco e come questo abbia contribuito al caos verificatosi durante il volo.

L’attrice Natasha Lyonne ha fornito nuovi dettagli riguardo al complicato episodio avvenuto durante un volo Delta verso New York, spiegando come l’assunzione di un farmaci per il sonno abbia influenzato pesantemente la gestione della sua situazione a bordo. L’incidente, che si è verificato il 7 aprile, ha portato alla sua rimozione dall’aeromobile dopo che il personale di volo aveva segnalato la sua mancata osservanza di alcune istruzioni operative. La dinamica del volo e l’impatto del farmaco sulla condotta. Il viaggio era stato pianificato per permettere alla protagonista di Poker Face di riposare adeguatamente prima di un impegno lavorativo importante. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Natasha Lyonne scesa dall’aereo: il farmaco per dormire crea il caos Euphoria 3: l’audace look di Natasha Lyonne spacca il red carpetIl cast di Euphoria 3 si è riunito ieri sera a Los Angeles per la prima visione della nuova stagione, segnando il ritorno di un fenomeno televisivo... Natasha Lyonne oscura tutte in total lingerie alla premiere di “Euphoria 3”Ad Euphoria 3 manca sempre meno: a ben quattro anni dall’ultima stagione l’amatissima serie Teen Drama sta per tornare sui nostri piccoli e grandi... Si parla di: Natasha Lyonne è stata scortata fuori dal volo Delta dopo essersi guardata fuori di testa dopo la première della terza stagione di Euphoria della HBO a Los Angeles. Ritardo e tensione sul volo per New York: Natasha Lyonne allontanata dall’aereo, poi la replica pungente su XDopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Natasha Lyonne ha risposto pubblicamente al racconto ... msn.com Natasha Lyonne oscura tutte in total lingerie alla premiere di Euphoria 3Alla première californiana di Euphoria 3 Natasha Lyonne ha portato il trend underwear as outwear al livello successivo: il look total lingerie che stupisce. dilei.it