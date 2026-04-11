Nata prematura oggi fa la volontaria per i neonati | una 16enne riminese nominata Alfiere della Repubblica

Una ragazza di 16 anni di Rimini, nata prematura, è stata recentemente nominata Alfiere della Repubblica dal Presidente della Repubblica. Attualmente svolge attività di volontariato presso un ospedale per neonati. La nomina è stata annunciata in occasione di un evento ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sul percorso che l’ha portata a ricevere questo riconoscimento.

C'è anche una giovane riminese tra gli Alfieri della Repubblica nominati dal Presidente Sergio Mattarella. Si tratta di ragazzi che, nel 2025, si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. In totale sono 28 quelli che hanno ottenuto il riconoscimento.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Dalila, nata prematura, a 16 anni è nominata Alfiere della Repubblica. Oggi fa la volontaria in Terapia neonatale: “E’ bello donare speranza”Rimini, 12 aprile 2026 – Per i genitori che assistono i figli nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’Infermi, è una luce, una speranza che...