Narni conferenza in comune organizzata dai Lions per parlare di Acqua oro blu

Si è svolta nei giorni scorsi, presso la Sala Consiliare del Comune di Narni, una conferenza dal titolo "Acqua oro blu". La conferenza, patrocinata dallo stesso Comune, è stata organizzata dal Lions club di Narni. Erano presenti illustri relatori i quali hanno trattato temi strettamente legati al. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Narni, il Lions Club organizza incontri con gli studenti delle scuole medie per parlare dei rischi che si nascondono in ReteIl Lions Club di Narni ha organizzato il Service "Interconnettiamoci… ma con la testa".

Lions club Narni, Diego Galletti nuovo socio: consegnato il certificato di affiliazioneUna festa per salutare il Carnevale e per accogliere nuovi soci all’interno del club.

Si parla di: A Narni una conferenza su San Francesco e il suo amore per il territorio.

A Narni una conferenza su San Francesco e il suo amore per il territorioSan Francesco e il suo amore per il territorio è il tema che guida un ciclo di incontro d'approfondimento promossi a Narni dall'associazione progetto Paideia. La prima conferenza si terrà, sabato 11 a ... ansa.it

Narni, iniziata la realizzazione di un’area boschiva fra Via Tuderte e Via Capitonese a Narni scaloLucarelli: Migliorerà la qualità dell’aria, ridurrà l’impatto del traffico e restituirà ai cittadini uno spazio più vivibile e sostenibile. I lavori nell’ambito della campagna Mosaico Verde di Azz ... newtuscia.it