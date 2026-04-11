Napoli torna il talento degli scugnizzi | Mattone sfida il male

Al Teatro Augusteo di Napoli si è tenuta la prima dello spettacolo musicale “C’era una volta. Scugnizzi”, che segna il ritorno in scena dei giovani artisti locali dopo quindici anni. La rappresentazione mette in evidenza il talento dei giovani napoletani, portando sul palco una storia che coinvolge anche il tema della lotta contro il male. L’evento ha attirato un pubblico notevole e ha rappresentato un momento di ripresa artistica per la città.

Il Teatro Augusteo di Napoli ha ospitato la prima della produzione musicale C’era una volta.Scugnizzi, un’opera che riporta in scena il talento dei giovani talenti locali dopo una pausa di quindici anni. Claudio Mattone, l’autore del progetto, ha condiviso sul palco un momento di profonda commozione con il pubblico, sottolineando come l’energia ricevuta dai presenti rappresenti il motore fondamentale per il successo dell’iniziativa. La serata è stata caratterizzata dalla presenza di figure chiave che hanno reso possibile la messa in scena, tra cui la moglie di Mattone, Claudia Cortellesi, che ha ricoperto il ruolo di aiuto regista, insieme ai figli Tullio e Manuela.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, torna il talento degli scugnizzi: Mattone sfida il male Leggi anche: C’era una volta… Scugnizzi torna all’Augusteo: Mattone ripropone il musical che lancia giovani talenti napoletani | VIDEO Leggi anche: Torna a teatro dopo 25 anni “C’era una volta… Scugnizzi”, il musical di Claudio Mattone