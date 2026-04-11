Napoli probabile cessione da 45 milioni | È importante ma non incedibile

A Napoli si parla di una possibile vendita da circa 45 milioni di euro, con alcune fonti che sottolineano come questa operazione sia considerata rilevante ma non irrinunciabile. Nel frattempo, un giornalista ha commentato le recenti strategie del tecnico, senza però indicare dettagli specifici sui piani futuri del club. La vicenda sta attirando l’attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

È tempo di novità per i tifosi del Napoli. Recentemente, Emanuele Cammaroto si è espresso sul piano strategico di Antonio Conte. Ecco, le sue parole a “Napoli Megazine Live”, in onda su Radio Punto Zero:” Spinazzola ha l’entourage che spinge perché ha l’interesse di Inter e Juventus. Il Napoli stima il giocatore, ma non è disposto a fare particolari rilanci. Con Olivera il Napoli potrebbe ricavare 45 milioni e sta lavorando già su alcuni nomi. L’uruguaiano ha fatto il suo ciclo a Napoli. Potrebbero arrivare richieste da Liga o Premier League. Per il Napoli è importante ma non incedibile. Il Napoli lavora sulle conferme di Rrahmani e Anguissa. Qualche dubbio rimane sul fronte del camerunese. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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