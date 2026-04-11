Napoli parla De Laurentiis | il prossimo presidente Figc la rivelazione su Conte e la richiesta di Spalletti

Da ilmattino.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Napoli ha rilasciato un'intervista a CBS Golazo Sport, canale statunitense dedicato al calcio. Durante la conversazione, ha parlato della possibile candidatura a presidente della Figc e ha fatto riferimento alle trattative con l'allenatore. Inoltre, ha menzionato una richiesta rivolta all’attuale tecnico della squadra.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilascio un'intervista a CBS Golazo Sport, un canale statunitense dedicato interamente al mondo del calcio. Il patron azzurro a tutto tondo,.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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