Napoli parla De Laurentiis | il prossimo presidente Figc la rivelazione su Conte e la richiesta di Spalletti

Il presidente del Napoli ha rilasciato un'intervista a CBS Golazo Sport, canale statunitense dedicato al calcio. Durante la conversazione, ha parlato della possibile candidatura a presidente della Figc e ha fatto riferimento alle trattative con l'allenatore. Inoltre, ha menzionato una richiesta rivolta all’attuale tecnico della squadra.