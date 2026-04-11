Napoli parla De Laurentiis | il prossimo presidente dell' Italia la rivelazione su Conte e la richiesta di Spalletti

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha recentemente rilasciato un'intervista a CBS Golazo Sport, canale statunitense dedicato al calcio. Durante l'intervista, ha parlato di una possibile candidatura a presidente dell’Italia e ha fatto alcune rivelazioni su Antonio Conte. Inoltre, ha menzionato la richiesta di Spalletti in merito a questioni legate alla squadra e alla strategia futura.