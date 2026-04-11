Napoli parla De Laurentiis | il prossimo presidente dell' Italia la rivelazione su Conte e la richiesta di Spalletti

Da ilmattino.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha recentemente rilasciato un'intervista a CBS Golazo Sport, canale statunitense dedicato al calcio. Durante l'intervista, ha parlato di una possibile candidatura a presidente dell’Italia e ha fatto alcune rivelazioni su Antonio Conte. Inoltre, ha menzionato la richiesta di Spalletti in merito a questioni legate alla squadra e alla strategia futura.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilascio un'intervista a CBS Golazo Sport, un canale statunitense dedicato interamente al mondo del calcio. Il patron azzurro a tutto tondo,.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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