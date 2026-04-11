Musiche che ri-suonano a Osnago
Domenica 19 aprile alle 18 si terrà nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Osnago l’evento musicale e culturale intitolato
"Musiche che ri-suonano” è il titolo dell'evento musicale e culturale in programma domenica 19 aprile alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Osnago.“Siamo lieti di annunciare che il nostro comune ospiterà un evento inedito ed emozionante nella suggestiva cornice della chiesa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Gli ’alieni’ che suonano ancora. Per loro nasce ’Young Blood’. Lo Shake dà spazio agli under 25Un nuovo format lanciato per assicurare alle giovani band emergenti under 25 del territorio uno spazio per suonare, incontrarsi, conquistare il loro...
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