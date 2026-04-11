Musiche che ri-suonano a Osnago
Domenica 19 aprile alle 18 si terrà nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Osnago l'evento musicale e culturale intitolato
"Musiche che ri-suonano” è il titolo dell'evento musicale e culturale in programma domenica 19 aprile alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Osnago.“Siamo lieti di annunciare che il nostro comune ospiterà un evento inedito ed emozionante nella suggestiva cornice della chiesa.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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