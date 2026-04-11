Il giocatore ha dichiarato di sentirsi molto a suo agio nel club e di voler rimanere, esprimendo un forte attaccamento alla società. La sua affermazione è stata rilasciata in una intervista, dove ha anche sottolineato il suo amore per l’ambiente e l’affetto verso i tifosi. Non sono state riportate altre dichiarazioni o commenti riguardanti eventuali trattative di mercato o altre squadre.

di Stefano Fogliani SASSUOLO "A Sassuolo sto benissimo, e resterei volentieri". Abituati come siamo a vederlo cercare, magari con un rinvio di piede, compagni di squadra nell’altrui metà campo, ci piace immaginarlo proprio così, l’Arijanet Muric che si affaccia al finale della sua prima stagione ‘italiana’, e il pallone lo rinvia, metaforicamente, nella metà campo della dirigenza neroverde. Che a fine stagione deciderà se riscattarlo o no. C’è tempo: l’ad neroverde Giovanni Carnevali la sua l’ha già detta – il Sassuolo ha un diritto di riscatto che i siti specializzati attestano attorno ai 10 milioni di euro – spiegando come ci siano "valutazioni in corso", ma Muric mette, questa volta fuor di metafora, la mani avanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Muric vede solo il Sassuolo: "Amo questa società"

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Muro Muharemovi (feat. FFRA)

Argomenti più discussi: Muric, solo Maignan e Carnesecchi meglio di lui: il motivo; Sassuolo, Muric: Qui sto benissimo e resterei volentieri. Voto 8 alla nostra stagione finora; Il Sassuolo vince in rimonta, Cagliari battuto 2-1.

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