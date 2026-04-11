Un uomo di 71 anni è deceduto giovedì pomeriggio in seguito a un incidente avvenuto lungo la strada regionale 440, vicino a Polverosa. Il corpo è stato portato all’obitorio di Orbetello, e le autorità stanno conducendo gli accertamenti necessari per chiarire le dinamiche dell’incidente. Al momento, nessuna informazione è stata fornita su eventuali responsabilità o cause specifiche dell’incidente.

ORBETELLO Resta a disposizione dell’autorità all’obitorio di Orbetello il corpo di Giorgio Checcacci (foto), 71 anni, giovedì pomeriggio dopo un fuori strada avvenuto lungo la strada regionale 440, all’altezza di Polverosa, dove la vittima bitava. Sono in corso accertamenti per chiarire se l’uomo, che era da solo alla guida della propria auto, si sia sentito male perdendo il controllo del veicolo oppure se sia deceduto a causa dei traumi riportati nell’incidente. Sarà l’esame medico-legale a stabilire con precisione la causa del decesso. Checcacci, molto conosciuto nella provincia, è stato per anni tra i dirigenti del Marsiliana Calcio e della Polisportiva Polverosa, oltre che consigliere comunale di Orbetello con deleghe allo sport, alle attrazioni e all’associazionismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore nell’incidente, accertamenti

Leggi anche: Muore due anni dopo l’incidente. La procura dispone accertamenti. L’ipotesi dell’omicidio stradale

Braccio amputato nell’incidente. Resta ancora grave l’operaio. Nuovi accertamenti sulla sicurezzadi Gaia Papi È ancora in prognosi riservata l’uomo di 49 anni rimasto gravemente ferito giovedì pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto in...

Rimini incidente mortale sulla Marecchiese

Temi più discussi: Muore nell’incidente, accertamenti; Domnica muore in diretta video con figli e nipoti: gli auguri ai familiari, poi l'incidente e lo schermo nero; Incidente stradale a Ceggia, donna muore mentre era in videochiamata con le figlie; Incidente, perde il controllo della moto e si schianta: 29enne morto a Pasquetta.

Muore nell’incidente, accertamentiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

Catania, l'ex direttore commerciale di Sibeg muore nell'incidente in viale MediterraneoLa vittima è residente a Milano, ma negli ultimi otto anni ha lavorato a Catania. Fatale lo schianto della sua moto con il guardrail ... lasicilia.it

++ Ultim'ora - Muore nell'incendio di un edificio ++ - facebook.com facebook

Muore nell’incidente in moto, grave il marito: tragedia in un giorno di festa x.com