Multe stradali l’indagine Grosseto si attesta nella fascia media per costo pro capite

Nel 2025, il Comune di Grosseto si colloca nella metà della classifica toscana per quanto riguarda gli incassi provenienti dalle multe stradali. La città si trova in una posizione intermedia rispetto alle altre realtà della regione, con Firenze che registra i importi più elevati. La classifica regionale mostra variazioni tra i vari enti comunali, senza indicare dati specifici sui numeri assoluti.

GROSSETO Nel 2025 il Comune di Grosseto si colloca nella parte centrale della classifica toscana per incassi derivanti da multe stradali, in un contesto regionale guidato nettamente da Firenze. È quanto emerge da un’analisi sui dati Siope elaborata da Facile.it, che fotografa l’andamento delle sanzioni nei capoluoghi di provincia. Siope (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici) è un’infrastruttura di monitoraggio telematico gestita da Banca d’Italia e RGS che rileva in tempo reale incassi e pagamenti delle PA italiane Complessivamente, nel 2025, i soli comuni capoluogo toscani hanno dichiarato incassi da multe per oltre 124 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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