Multe che impattano sul portafoglio ma che ingrossano le casse dei Comuni | Torino nella top 5 per guadagni nel 2025

Nel 2025, alcune città italiane si distinguono per i ricavi derivanti dalle multe elevate rispetto ad altre. Torino si posiziona tra le prime cinque città che hanno registrato i maggiori introiti da sanzioni amministrative. Le contravvenzioni rappresentano un flusso di entrate consistente per i Comuni, che vedono queste multe come una risorsa importante nel bilancio annuale. La presenza di molte infrazioni contribuisce a generare entrate significative nelle casse comunali.

Oltre a esserci multe e multe, ci sono soprattutto vere e proprie “capitali italiane” delle contravvenzioni. Un titolo che si conquista a suon di verbali emessi per infrazioni al Codice della Strada. Un'uscita per il portafoglio di tanti automobilisti, soprattutto quelli che abitano in grandi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Multe stradali, nelle casse degli enti locali 1,9 miliardi nel 2025Nel 2025 gli incassi degli enti locali garantiti dalle multe stradali sfiorano quota 1,9 miliardi di euro, in calo del 4,4% rispetto al 2024.

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Multe record 2025: quasi 1,8 miliardi ai Comuni italiani tra grandi città e piccoli centriNel 2025 i Comuni italiani incassano 1,77 miliardi dalle multe. Milano prima per importi assoluti, Firenze leader per euro pro capite. Analisi su piccoli comuni e impatto sui bilanci ... msn.com

Singapore punisce i "turisti del pieno": multe da 500 dollari per chi va a fare benzina in Malesia x.com

REPORT MULTE, CIFRE DA RECORD NEL 2025: FIRENZE È SUL PODIO ED HA UN...PRIMATO ASSOLUTO. I dettagli nell'articolo. - facebook.com facebook