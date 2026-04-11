Multe a Como oltre 5,5 milioni di incassi in un anno | ma il caso Bellagio sorprende

A Como, nel corso dell'ultimo anno, le multe stradali hanno generato un incasso superiore ai 5,5 milioni di euro, posizionando la città tra le più alte della Lombardia per sanzioni pagate. La cifra si aggiunge a un quadro di controlli e multe che coinvolgono vari settori della viabilità locale. Un caso particolare riguarda anche il territorio di Bellagio, dove si sono verificati episodi che hanno attirato l’attenzione per le modalità di applicazione delle sanzioni.