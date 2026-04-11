Multe a Como oltre 5,5 milioni di incassi in un anno | ma il caso Bellagio sorprende
A Como, nel corso dell'ultimo anno, le multe stradali hanno generato un incasso superiore ai 5,5 milioni di euro, posizionando la città tra le più alte della Lombardia per sanzioni pagate. La cifra si aggiunge a un quadro di controlli e multe che coinvolgono vari settori della viabilità locale. Un caso particolare riguarda anche il territorio di Bellagio, dove si sono verificati episodi che hanno attirato l’attenzione per le modalità di applicazione delle sanzioni.
Como è tra le città lombarde dove le multe pesano di più. Nel 2025 il capoluogo lariano ha incassato oltre 5,5 milioni di euro da sanzioni stradali, confermandosi nella fascia alta della classifica regionale.È quanto emerge da un’analisi di Facile.it su dati Siope.Ma il dato che colpisce davvero. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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Incassi da multe nel 2025. Otto milioni di euro in provincia. Proventi ridotti per il capoluogoPoco meno di otto milioni di euro incassati, nel corso del 2025, dai comuni della nostra provincia per quanto riguarda le multe stradali.
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