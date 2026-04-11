MuBa la presentazione in Sala Borsa e il blitz dei contestatori | Pilastro e parco non si toccano | FOTO

Nella sala Borsa si è svolta la presentazione del progetto riguardante il quartiere Pilastro, con la partecipazione di rappresentanti comunali. Durante l’evento, alcuni contestatori hanno interrotto la discussione, urlando che il pilastro e il parco non devono essere toccati. La discussione si è concentrata sul futuro del Museo dei bambini e delle bambine, riaccendendo le tensioni sulla gestione degli spazi pubblici nel quartiere.