MuBa la presentazione in Sala Borsa e il blitz dei contestatori | Pilastro e parco non si toccano | FOTO
Nella sala Borsa si è svolta la presentazione del progetto riguardante il quartiere Pilastro, con la partecipazione di rappresentanti comunali. Durante l’evento, alcuni contestatori hanno interrotto la discussione, urlando che il pilastro e il parco non devono essere toccati. La discussione si è concentrata sul futuro del Museo dei bambini e delle bambine, riaccendendo le tensioni sulla gestione degli spazi pubblici nel quartiere.
Il caso del Museo dei bambini e delle bambine si riaccende nella biblioteca della Sala Borsa, in occasione dell’incontro pubblico voluto dal Comune per presentare il progetto che riguarda il Pilastro. All’iniziativa si sono presentati il sindaco Matteo Lepore e anche i residenti e gli attivisti.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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