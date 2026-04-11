Moviola Atalanta Juve LIVE | gli episodi dubbi del match

Durante la partita tra Atalanta e Juventus, sono stati rivisti diversi episodi tramite la moviola. La sfida, valida per la 32ª giornata del campionato di Serie A 202526, ha visto alcuni interventi arbitrali oggetto di discussione. Le immagini hanno mostrato situazioni che hanno richiesto l’intervento del video per chiarire le decisioni prese in campo. La discussione riguarda principalmente alcuni interventi e decisioni prese durante i momenti più intensi del match.

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