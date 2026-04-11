Mousse alla carbonara vincisgrassi in una nuvola e ricotta di visciola | il progetto che restituisce ai malati il sapore del cibo

Un nuovo progetto mira a restituire ai malati il sapore autentico dei piatti della tradizione. Tra le proposte ci sono una crema di pecorino alla carbonara, vincisgrassi in una nuvola, pollo in potacchio e ricotta di visciola. Alla fine, un dolce a base di ricotta di visciola conclude il menù, offrendo un’esperienza culinaria che valorizza sapori e preparazioni classiche.

LORETO - Crema di pecorino alla carbonara, vincisgrassi in una nuvola, pollo in potacchio e ricotta di visciola per chiudere in bellezza con il dolce. Tutto, rigorosamente servito sotto forma di mousse. No, non si tratta di un nuovo trend di cucina ‘destrutturata’, ma del progetto ‘La cura come. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Assistenza ai bisognosi, riparte il progetto ‘Cibo salvato, cibo mangiato’Il progetto, partito nel 2014 in modo sperimentale, è realizzato con la collaborazione delle associazioni locali di volontariato e negli anni, è...