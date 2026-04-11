Motta | interventi su strade provinciali e lotta alle discariche abusive

Nella giornata di qualche giorno fa, un sopralluogo è stato effettuato nel territorio di Motta Sant’Anastasia dalla Città Metropolitana. L’attenzione si è concentrata sulle condizioni delle strade provinciali, con l’obiettivo di individuare le criticità e pianificare interventi di manutenzione e riqualificazione. Contestualmente, sono stati presi in considerazione anche i problemi legati alle discariche abusive presenti nell’area.

Sopralluogo operativo nei giorni scorsi nel territorio di Motta Sant’Anastasia da parte della Città Metropolitana, con l’obiettivo di fare il punto sulle criticità della viabilità provinciale e programmare interventi di manutenzione e riqualificazione. All’incontro sul campo hanno partecipato gli.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Guerra alle discariche abusive. Quaranta multe in un solo annoPiù di 40 multe nel 2025 e già tre dall’avvio del 2026, a due privati e a un’attività commerciale. Lotta alle guide abusive: "Per una città accogliente e davvero più sicura"Contrasto all’abusivismo e alla proliferazione di figure irregolari, massima attenzione alla sicurezza e al decoro nell’area monumentale di Piazza...