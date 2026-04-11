Nella MotoGP, Aprilia sta vivendo un momento di grande crescita tecnica e competitiva, mettendo in difficoltà il colosso Yamaha. Durante una pausa tra le gare di Austin e Jerez de la Frontera, un dirigente dell’azienda ha commentato le recenti evoluzioni della squadra, evidenziando come la casa di Noale stia affrontando sfide e cambiamenti importanti. La scena del campionato vede così un confronto tra le principali case motociclistiche, con Aprilia sempre più protagonista.

Il della MotoGP sta vivendo una fase di profonda trasformazione tecnica e gestionale, evidenziata dalle recenti riflessioni del manager Ricard Jové durante la pausa tra le tappe del Circuit of The Americas e Jerez de la Frontera. Mentre Aprilia si conferma protagonista nelle prime fasi della stagione 2026, il colosso giapponese Yamaha affronta interrogativi cruciali legati alla scelta strategica del nuovo motore V4 e alla gestione dei propri piloti, in particolare di Quartararo. L’ascesa di Noale e la gestione strategica di Rivola. Le prestazioni della RS-GP hanno sorpreso molti osservatori, portando il marchio di Noale a dominare le prime gare del campionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MotoGP: il boom Aprilia sfida il colosso Yamaha e il dilemma V4

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