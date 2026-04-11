MotoGP | due nuovi piloti nel 2027 in casa Yamaha? L’indiscrezione

Nel mondo della MotoGP, si parla di possibili novità per la stagione 2027, con voci che indicano l’ingresso di due nuovi piloti nel team Yamaha. Mentre il campionato si prende una pausa, le notizie riguardanti il mercato dei piloti continuano a circolare, alimentando le discussioni tra appassionati e addetti ai lavori. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le indiscrezioni sono diventate oggetto di attenzione.

Nonostante il periodo di pausa, il mondo della MotoGP sembra essere attivo più che mai, specialmente sul fronte mercato. In queste ore a catturare l’attenzione di addetti ai lavori e media è stato il grande fermento in casa Yamaha che, dal 2027, potrebbe rinnovare in toto i propri centauri, sferrando l’artiglieria pesante. Secondo quanto rilanciato dalla testata internazionale Motorsport.com, sembra che il team si affiderà all’ex detentore del titolo Jorge Martin, al momento impegnato tra le fila dell’Aprilia a fianco di Marco Bezzecchi. A questo, rumors di oggi, si aggiunge il probabile arruolamento del giapponese Ai Ogura, Campione del Mondo nella classe Moto2 due anni fa e attualmente nel paddock con la Trackhouse.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP: due nuovi piloti nel 2027 in casa Yamaha? L’indiscrezione Yamaha in crisi storica in MotoGP: i piloti messi a tacereIl 2026 segna una svolta significativa per Yamaha in MotoGP: il passaggio dalla configurazione tradizionale a quattro cilindri in linea a una vettura... MotoGP, Jorge Martin vicino all’accordo con la Yamaha? L’indiscrezione dalla SpagnaNel giro di poche ore, due indiscrezioni di mercato hanno scosso profondamente il circus della MotoGP in vista dei prossimi anni. MOTOGPRELOAD - Il Mercato piloti MotoGP 2027 visto da Fabio Avossa