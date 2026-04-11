Moser | Non sono un nonno tenero Mia nipote ha due nomi ne ricordo uno alla volta Ma tanto non capisce

Il campione sportivo ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua esperienza come nonno, spiegando di non essere particolarmente affettuoso e di ricordare solo uno dei due nomi della nipote, che ha due nomi. La bambina è figlia di suo figlio Ignazio e Cecilia. La conversazione si è focalizzata sulla sua vita familiare e sul rapporto con la nipote, senza ulteriori dettagli su altre dinamiche personali.

In una lunga intervista concessa al settimanale Oggi, Francesco Moser ha raccontato la sua quotidianità dopo l'arrivo della piccola Clara Isabel, nata dall'amore tra Ignazio e Cecilia Rodriguez. L'ex stella del ciclismo italiano, e uomo dei record con 273 vittorie su strada, si è soffermato sul legame con la famiglia della nuora, sul rapporto con il figlio e soprattutto sul ruolo di nonno. E sulla nipotina, scherza: "Ha due nomi credo. Una volta mi ricordo uno, una volta mi ricordo l’altro". Leggi anche: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, è morta la cagnolina Aspirina: "Ci mancherai da morire" Il tono non è propriamente quello del patriarca intenerito.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Moser: "Non sono un nonno tenero. Mia nipote ha due nomi, ne ricordo uno alla volta. Ma tanto non capisce..." Leggi anche: “La mia nipotina? Ha due nomi. Una volta mi ricordo uno, una volta l’altro. Non capisce adesso, cosa la chiamo?”: così Francesco Moser su Clara Isabel Francesco Moser: "Mi dimentico sempre il nome di mia nipote. Non sono un nonno tenero". Poi parla della famiglia RodriguezClasse 1951, Francesco Moser alle spalle ha una lunga carriera del mondo del ciclismo.