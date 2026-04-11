Morto Giovanni Fossati presidente del Centro cani guida Lions di Limbiate

È scomparso all'età di 83 anni Giovanni Fossati, presidente del Centro cani guida Lions di Limbiate. Fossati era sposato con Daniela e aveva tre figlie: Claudia, Federica e Chiara. Con loro viveva anche con i rispettivi partner. La notizia della sua morte è stata comunicata dalla famiglia.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. A Milano ieri sera la processione per la Pasqua Ortodossa. Un momento di intensa spiritualità. Questa mattina un grave incidente stradale si è verificato sull’A50 Tangenziale Ovest di Milano, in. Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Turate, in provincia di Como, dove.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Morto Giovanni Fossati, presidente del Centro cani guida Lions di Limbiate Morto Giovanni Fossati, il papà del Servizio Cani Guida Lions: “Ha trasformato la vita delle persone”Limbiate (Monza e Brianza) – È morto Giovanni Fossati, presidente del Servizio Cani Guida Lions di Limbiate, importante realtà della Brianza che da...