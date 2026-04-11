Morto a 12 anni per un incidente con gli sci la Consar ricorda Mathias con un minuto di silenzio
Un ragazzino di 12 anni ha perso la vita in un incidente mentre praticava lo sci. La squadra di pallavolo ha osservato un minuto di silenzio in sua memoria. Dopo 26 giornate di regular season, si avviano i playoff di Serie A2, che iniziano domani con la prima sfida dei quarti di finale, per conquistare un posto nella SuperLega della prossima stagione.
Dopo 26 appassionanti ed equilibrate giornate di regular season, per la A2 è il momento dei playoff. Comincia domani, domenica 12 aprile, con gara 1 dei quarti di finale la corsa all’unico posto per la SuperLega 202627. Per il quarto anno consecutivo, in altrettante partecipazioni, tra le.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Volley, la Consar sfida la Virtus Aversa. Un minuto di silenzio per Mathias, morto a 12 anniDopo 26 appassionanti ed equilibrate giornate di regular season, per la A2 è il momento dei playoff.