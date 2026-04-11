Morti in ambulanza a Forlì l'avvocato Max Starni | Arresto Spada prevedibile ora dettagli su altri decessi
A Forlì, un uomo di 27 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario premeditato per la morte di un'anziana di 85 anni avvenuta a bordo di un'ambulanza. L'arresto è stato commentato dall'avvocato difensore, che ha definito prevedibile la misura cautelare e ha annunciato l'intenzione di approfondire anche altri decessi collegati alle forze dell'ordine. La vicenda ha suscitato grande attenzione nell'ambito sanitario e giudiziario.
Arrestato Luca Spada, il 27enne accusato di omicidio volontario premeditato per la morte di un’85enne in ambulanza. A Fanpage.it l'avvocato Max Starni, che rappresenta la famiglia della vittima, commenta: "Immaginavamo questo esito per l'indagine".🔗 Leggi su Fanpage.it
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