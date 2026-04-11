Morti in ambulanza a Forlì l'avvocato Max Starni | Arresto Spada prevedibile ora dettagli su altri decessi

A Forlì, un uomo di 27 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario premeditato per la morte di un'anziana di 85 anni avvenuta a bordo di un'ambulanza. L'arresto è stato commentato dall'avvocato difensore, che ha definito prevedibile la misura cautelare e ha annunciato l'intenzione di approfondire anche altri decessi collegati alle forze dell'ordine. La vicenda ha suscitato grande attenzione nell'ambito sanitario e giudiziario.