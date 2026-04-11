Mortale sulla 308 | ipotesi malore della donna sul furgone
Un incidente mortale si è verificato ieri lungo la Sr 308, nei pressi di Loreggia, coinvolgendo un furgone condotto da una donna di 75 anni. La vettura si è scontrata frontalmente con un altro mezzo, mentre la donna si trovava in compagnia del fratello. Le condizioni della conducente sono apparse subito gravi e, nelle ore successive, si è ipotizzato che un malore abbia potuto influenzare il tragico impatto.
Dopo il grave incidente stradale avvenuto ieri 10 aprile lungo la Sr 308 sotto il territorio di Loreggia restano disperate le condizioni della donna di 75 anni che si trovava al volante di un furgone in compagnia del fratello e che si è scontrata frontalmente con il mezzo sul quale ha perso la.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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