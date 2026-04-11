Mortale sulla 308 | ipotesi malore della donna sul furgone

Un incidente mortale si è verificato ieri lungo la Sr 308, nei pressi di Loreggia, coinvolgendo un furgone condotto da una donna di 75 anni. La vettura si è scontrata frontalmente con un altro mezzo, mentre la donna si trovava in compagnia del fratello. Le condizioni della conducente sono apparse subito gravi e, nelle ore successive, si è ipotizzato che un malore abbia potuto influenzare il tragico impatto.