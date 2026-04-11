Una donna è morta durante un incendio scoppiato nella sua abitazione nella notte tra venerdì e sabato. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 2, sfondando la porta per entrare nell’appartamento. Sul posto è stata trovata in sala, dove aveva cercato di salvarsi. Le cause dell’incendio sono state attribuite all’innesco di una sigaretta lasciata accesa. La donna è deceduta a causa delle ferite riportate nel rogo.

Quando i vigili del fuoco hanno sfondato la porta, alle 2 della notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana, hanno trovato Mirella Maria Laudati priva di sensi sul pavimento: era riuscita ad allontanarsi dalla camera da letto, diventata una trappola incandescente, ma le esalazioni tossiche del rogo ne hanno fiaccato le residue energie, impedendole di attraversare il soggiorno e di fuggire dall’abitazione. L’ottantaduenne morta sette giorni fa nell’incendio del suo appartamento al settimo piano di via Frua 18 si è quindi accorta di quello che stava succedendo e ha provato in tutti i modi a mettersi in salvo, ma purtroppo non ce l’ha fatta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morta nel rogo di casa. Mirella trovata in sala: ha cercato di salvarsi. L’innesco della sigaretta

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